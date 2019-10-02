شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1/10/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1/10/2019 العديد من الأخبار الرياضية التى جاء فى مقدمتها، فوز فريق الاتحاد السكندرى على نظيره الجونة بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

الاتحاد السكندري يفوز على الجونة بهدف "رزق" فى الدورى المصرى

نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تعرف على قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ، الأربعاء

18 لاعبًا فى قائمة الإنتاج أمام الأهلي.. والإصابة تُبعد باسم مرسى

أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة ناديه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

الأهلي يطالب عدة مؤسسات حكومية باتخاذ موقف ضد رئيس الزمالك

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أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات

تحاد الكرة يصدر بيانا رسميا لكشف ملابسات أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا لتوضيح ملابسات أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى فى دورى أبطال افريقيا، والتى ينظرها الكاف حاليا لحسم مصير الفريقين من التأهل لدورى المجموعات

الإسماعيلى يقرر خصم 50% من مكافأة الشامى وعبد الحكيم بسبب الأنانية

كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق قرر خصم 50% من مكافأة الثنائى محمد الشامى ووجيه عبد الحكيم.

ميتشو ينهى الخلاف بين ثلاثى الزمالك بعد أزمة جينيراسيون

أنهى الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، الخلاف بين ثلاثى الفريق محمد عنتر وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسي

المصرى يختتم استعداداته لمواجهة الإسماعيلى غدًا

اختتم الفريق الكورى الأول بالنادى المصري استعداداته لمواجهة أبناء العم الإسماعيلى والتى ستقام غدًا الأربعاء على أرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.