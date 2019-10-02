شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة .. هزيمة تاريخية لتوتنهام أمام البايرن فى دورى الأبطال.. ورمضان صبحى خارج حسابات البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم موقع "سوبر كورة" نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، على مدار اليوم، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

جاءت أهم أخبار الرياضة المحلية والعالمية هذا اليوم كالتالى:

توتنهام ضد البايرن .. هزيمة تاريخية للسبيرز 7-2 أمام العملاق البافاري

اكتسح بايرن ميونخ الألمانى مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزى بسبعة اهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "توتنهام" فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

يوفنتوس ضد ليفركوزن .. ثلاثية تمنح اليوفى صدارة المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا

نجح فريق يوفنتوس بقيادة ماوريسيو سارى فى تحقيق الإنتصار الأول بدور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا بعدما استطاع أن يسجل 3 أهداف فى مرمى باير ليفركوزن الألماني فى إطار مباريات الجولة الثانية للبطولة القارية الشهيرة.

السد ضد الهلال .. الزعيم يفوز برباعية ويقترب من نهائي أبطال آسيا

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وضع الهلال السعودى قدما فى نهائى دورى أبطال آسيا، بعد الفوزز العريض على مضيفه السد القطرى بأربعة أهداف مقابل هدف فى المباراة المثيرة التى أقيمت على ملعب "جاسم بن حمد" فى ذهاب الدور قبل النهائى من المسابقة.

رمضان صبحى خارج حسابات حسام البدرى أمام بوتسوانا

خرج رمضان صبحى لاعب النادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى قبل المعسكر الذى ينطلق يوم 7 أكتوبر المقبل.

ميتشو ينهى أزمة عنتر وحامد وفرجاني ساسي

أنهي الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك الخلاف بين ثلاثى الفريق محمد عنتر وطارق حامد والتونسي فرجاني ساسي، والذى نشب بينهما خلال خوض التدريب الجماعى على استاد برج العرب، عقب عدم حضور فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

فالفيردي يثير الغموض حول مشاركة ميسي أمام انتر ميلان

أثار المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، ارنستو فالفيردي مزيدًا من الغموض حول مشاركة النجم ليونيل ميسى فى مواجهة إنتر ميلان الإيطالى المقررة فى التاسعة مساء الغد بملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

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