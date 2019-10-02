شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 1/10/2019 ، العديد من الاخبار الرياضية ونرصد في السطور القادمة أبرز 7 اخبار اليوم ..

"كاف" يختار محمد معروف ويوسف البساطي للتحكيم بأمم أفريقيا تحت 23 سنة

إختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمد معروف الحكم الدولي، ويوسف البساطي المساعد الدولي، للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

الاتحاد السكندري يفوز على الجونة بهدف "رزق" فى الدورى المصرى

نجح فريق الاتحاد السكندري في تحقيق الفوز علي نظيره الجونة بهدف نظيف في المباراة التى جمعتهما على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تعرف على قائمة الأهلي أمام الإنتاج الحربي

أعلن السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثامنة من مساء غدٍ، الأربعاء

الأهلي يطالب عدة مؤسسات حكومية باتخاذ موقف ضد رئيس الزمالك

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أعلن النادي الأهلي رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات

اتحاد الكرة يصدر بيانا رسميا لكشف ملابسات أزمة ملعب مباراة الزمالك وجينراسيون

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا لتوضيح ملابسات أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى فى دورى أبطال افريقيا، والتى ينظرها الكاف حاليا لحسم مصير الفريقين من التأهل لدورى المجموعات

الإسماعيلى يقرر خصم 50% من مكافأة الشامى وعبد الحكيم بسبب الأنانية

كشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى أن الصربى ميودراج المدير الفنى للفريق قرر خصم 50% من مكافأة الثنائى محمد الشامى ووجيه عبد الحكيم.

ميتشو ينهى الخلاف بين ثلاثى الزمالك بعد أزمة جينيراسيون

أنهى الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، الخلاف بين ثلاثى الفريق محمد عنتر وطارق حامد والتونسى فرجانى ساسي