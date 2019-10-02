شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل جلسة فايلر مع شريف إكرامى فى مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق على هامش مران اليوم الثلاثاء، بشأن عدة أمور خاصة بالفريق وأخرى تتعلق بمشاركة اللاعب في التدريبات الأخيرة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، بعدما غاب فترة طويلة عن التدريبات والمباريات للإصابة.

كان شريف إكرامي قد أجرى جراحة في الركبة أبعدته عن تدريبات ومباريات الفريق عدة أشهر قبل أن يعود الحارس الدولي للمشاركة في التدريبات مؤخراً ويؤكد جاهزيته للمشاركة في المباريات.

وحرص فايلر على التحدث مع شريف إكرامي خلال مران اليوم عن تقدير الجهاز الفني لقدراته وإمكانياته بجانب دوره كأحد اللاعبين الكبار في الفريق وله دور كبير في "لم شمل" اللاعبين ، وطالبه بمواصلة الأجتهاد في التدريبات.

ويخوض الاهلي غداً الأربعاء، مباراة الإنتاج الحربي بملعب السلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

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