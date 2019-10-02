شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 1 / 10 / 2019 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

مجلس الأهلي يجتمع عصر الجمعة.. اعرف التفاصيل

يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا عصر يوم الجمعة المقبل من أجل مناقشة عدة قضايا إدارية ورياضية بجانب ملفات أخرى خاصة بالنادى. ومن المقرر أن يبحث المجلس فى الاجتماع عدة أمور تتعلق بالإنشاءات التى يقوم بها المجلس خلال الفترة الحالية فى مقر الجزيرة وفرعى مدينة نصر والشيخ زايد.

الأهلي يطالب عدة مؤسسات حكومية باتخاذ موقف ضد رئيس الزمالك

أعلن النادى الأهلى رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادى الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض فى الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير، ونظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك فى حق النادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية. قرر النادى تصعيد الموقف لكل الجهات المعنية فى الدولة للاضطلاع كل بمسئولياته فى هذه الظروف الحرجة. لاسيما أن النادى ترفع كثيرًا فى الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه فى التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن فى الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفى نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون.. وهو الذى من المفترض أن يكون ــ مجلس النواب ــ هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط.. كما أن مجلس النواب هو الأصل فى التشريع وهو أيضًا الأكثر حرصًا على تنفيذ آليات القانون.

مصطفى مدبولي Advertisements