شكرا لقرائتكم خبر عن تامر موسى ممثلاً للإسماعيلى فى قرعة البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على إسناد مهمة السفر للسعودية لحضور قرعة البطولة العربية للمهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى .

وتسود حالة من الترقب داخل الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج انتظارًا لما سوف تسفر عنه قرعة دور الـ16 للبطولة العربية والمقرر إجراؤها الجمعة المقبل بعدما تأهل الدراويش لدور الستة عشرة بالبطولة العربية عقب الإطاحة بأهلى بنى غازى الليبى بعد الفوز عليه ذهابًا 4/2 والخسارة فى مباراة العودة بهدف دون رد فى تونس.

ويحلم عشاق الرداء الأصفر مواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عاماً فضلاً عن الجوائز المالية لكأس زايد حيث يحصل النادى الفائز بلقب البطولة على ستة ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار، ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر .

وضمنت 10 فرق التأهل إلى دور الـ16 من البطولة العربية حتى الآن، فى انتظار 6 فرق آخرين من أجل اكتمال عقد المتأهلين إلى مرحلة ثمن النهائي.

ومن ضمن المتأهلين كل من :

الاسماعيلي (مصر)

الاتحاد (مصر)

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الوصل (الإمارات)

الجزيرة (الإمارات)

القوة الجوية (العراق)

الشرطة (العراق)

اتحاد جدة (السعودية)

شباب الأردن (الأردن)

المحرق (البحرين)

مولودية الجزائر (الجزائر)