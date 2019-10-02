رونالدو يواصل أرقامه القياسية في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي لإسقاط باير ليفركوزن الألماني (3-0) في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليتقاسم اليوفي صدارة المجموعة مع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسجل رونالدو هدفًا في شباك الفريق الألماني بالدقيقة الـ89 ليختتم ثلاثية فريقه في المباراة، بعدما استغل تمريرة زميله الأرجنتيني باولو ديبالا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في شباك ليفركوزن من بين أقدام الحارس.

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وأضاف رونالدو فريق ليفركوزن إلى قائمة ضحاياه في دوري أبطال أوروبا، ليصبح النادي رقم 33 الذي يسجل ضده في البطولة الأغلى، معادلا الرقم القياسي لراؤول جونزاليس، نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

ويعتبر صاحب الـ34 عامًا الهداف التاريخي لتشامبيونز ليج برصيد 127 هدفًا، كما أنه أصبح أكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات بعد فوزه في 102 مباراة، متجاوزًا إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق (101 انتصار).

يُذكر أن هذا الموسم (2019-20) بات الموسم الـ14 على التوالي الذي يسجل فيه رونالدو بمسابقته المفضلة، مع العلم أن نجم الفريق الملكي السابق هو أكثر لاعب تتويجًا بلقب المسابقة بعد تحقيقها في خمس مناسبات.