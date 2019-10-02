جهاز الإسماعيلي يحذر لاعبيه من أوستن أوموتو

تابع الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش مجموعة من التسجيلات لفريق المصرى قبل المواجهة المرتقبة التى ستجمعهما مساء الغد لحساب الجولة الثانية من عمر الدورى العام. الجولة الثانية من عمر الدورى العام. يأتى ذلك من أجل رصد أبرز نقاط القوة والضعف للمنافس ،سعيا لاستغلالها لحصد نقاط المباراة الثلاث والاستمرار فى الصدارة. ،سعيا لاستغلالها لحصد نقاط المباراة الثلاث والاستمرار فى الصدارة. وشدد الجهاز الفنى على خطورة الخط الهجومى بأكمله للفريق البورسعيدى لاسيما الهداف النيجيرى أوستن أوموتو الذى يعد أحد أخطر أوراقه الرابحة.

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