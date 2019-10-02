أتلتيكو مدريد يحقق فوزًا هامًا على لوكوموتيف بدوري أبطال أوروبا

فاز أتلتيكو مدريد على لوكوموتيف موسكو الروسي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف اللقاء كل من، جواو فيلكس، وتوماس بارتي لاعبي أتلتيكو مدريد، في الدقائق 48، و58.

دخل الروخي بلانكوس بتشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

في الدفاع: رينان لودي، خوسيه خيمينيز، فيليبي، سانتياجو أرياس

في خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، ساؤول

في الهجوم: ألفارو

بتلك النتيجة أصبح أتلتيكو مدريد في المركز الثاني، في المجموعة برصيد 4 رصيده، بفارق الأهداف مع يوفنتوس، الذي يملك نفس العدد من الأهداف، في حين تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 نقاط، في المركز الثالث. و58.في حراسة المرمى: يان أوبلاكفي الدفاع: رينان لودي، خوسيه خيمينيز، فيليبي، سانتياجو أرياسفي خط الوسط: كوكي، توماس بارتي، ساؤولفي الهجوم: ألفارو موراتا ، دييجو كوستا، جواو فليكسبتلك النتيجة أصبح أتلتيكو مدريد في المركز الثاني، في المجموعة برصيد 4 رصيده، بفارق الأهداف مع يوفنتوس، الذي يملك نفس العدد من الأهداف، في حين تجمد رصيد لوكوموتيف موسكو عند 3 نقاط، في المركز الثالث.

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