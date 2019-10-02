فيديو.. مانشستر سيتي يضرب دينامو زغرب بثنائية بدوري الأبطال

استطاع فريق مانشستر سيتي في التغلب على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. المجموعات بدوري أبطال أوروبا. سجل ثنائية مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج وفيل فودين في الدقيقتين 66، 90 من أحداث الشوط الثاني. 90 من أحداث الشوط الثاني. بهذه النتيجة يتصدر مانشستر سيتي ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما يأتي دينامو زغرب وصيفًا برصيد ثلاثة نقاط. شهاد هدفي المباراة

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