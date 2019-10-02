اخبار الرياضه

باريس سان جيرمان يفوز على جلطة سراي بدوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فاز باريس سان جيرمان على جلطة سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "تورك تيليكوم"،  ضمن الجولة

الثانية من دور المجموعات بدوري  أبطال أوروبا.
سجل هدف اللقاء الوحيد ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الباريسي في الدقيقة 52.
بتلك النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط، في حين تجمد رصيد جلطة سراي عند نقطة وحيدة، في المركز الثالث.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يفوز على جلطة سراي بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا