باريس سان جيرمان يفوز على جلطة سراي بدوري الأبطال

فاز باريس سان جيرمان على جلطة سراي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "تورك تيليكوم"، ضمن الجولةالثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
سجل هدف اللقاء الوحيد ماورو إيكاردي مهاجم الفريق الباريسي في الدقيقة 52.
بتلك النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 6 نقاط، في حين تجمد رصيد جلطة سراي عند نقطة وحيدة، في المركز الثالث.
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