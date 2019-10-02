شاهد..يوفنتوس يكتسح باير ليفركوزن بثلاثية في دوري الأبطال

فاز يوفنتوس على نظيره باير ليفركوزن ،في المباراة التي تجمعهما على ملعب "أليانز ستوديم"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف اليوفي، جونزالو هيجواين في الدقيقة

17، و فيدريكو بيرناردسكي في الدقيقة 62، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 88.

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دخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: تشيزني

في الدفاع: خوان كوادرادو، ليناردو بونوتشي، ماتياس دي ليخت، أليكس ساندرو

في الوسط: سامي خضيرة، ميراليم بيانيتش، بليز ماتويدي

في الهجوم: فيدريكو بيرناردسكي، جونزالو هيجواين، كريستيانو رونالدو

بتلك النتيجة أصبح يوفنتوس في المركز الثاني، برصيد 4 نقاط، في حين يتذيل باير ليفركوزن المجموعة بدون رصيد.