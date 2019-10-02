بايرن ميونيخ لا يرحم.. جنابري يسجل الهدف السابع أمام توتنهام بدوري الأبطال

تقدم بايرن ميونيخ على نظيره، توتنهام بالهدف السابع، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. "توتنهام الجديد"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. سجل جنابري هدف بايرن ميونيخ السابع في الدقيقة 88، والهدف الرابع له في شباك توتنهام "سوبر هاتريك".

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