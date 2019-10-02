فيديو.. بايرن ميونيخ يذل توتنهام بسباعية في عقر داره بدوري أبطال أوروبا

اكتسح فريق بايرن ميونيخ نظيره توتنهام الإنجليزي بسبعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم، على ملعب الأخير ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

سجل سباعية بايرن ميونيخ كل من جوشوا كيميش "15" وليفاندوفسكي " 45، 87" وسيرج جنابري "15، 45، 53، 55، 88"، فيما سجل ثنائية توتنهام هيونج

مين سونج وهاري كين عبر ركلة جزاء 12، 61.

بهذه النتيجة يتصدر بايرن ميونيخ ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما يأتي توتنهام في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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