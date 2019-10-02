تقدم بايرن ميونيخ على نظيره، توتنهام بالهدف السادس، خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب "توتنهام الجديد"، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. سجل ليفاندوسكي الهدف السادس، من هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 87، بعد تمريرة سحرية من كوتينيو، ينجح المهاجم البولندي في تسجيلها داخل الشباك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليفاندوسكي يقضي على توتنهام بالهدف السادس في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.