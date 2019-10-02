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جنابري يضيف الهدف الخامس لبايرن ميونيخ أمام توتنهام

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أضاف فريق بايرن ميونيخ الهدف الخامس أمام نظيره توتنهام في المباراة التي تقام

بينهما ضمن مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل جنابري الهدف الخامس لبايرن ميونيخ في الدقيقة 84، ليسجل المهاجم الألماني هاتريك أمام توتنهام في الدقائق 53، 55، 84.

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