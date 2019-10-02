تعادل قفط مع المدينة المنورة وديًا

تعادل فريق قفط مع المدينة المنورة 2/2 وديا ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدورى القسم الثالث . الجديد بدورى القسم الثالث . واطمأن الجهاز الفني للفريقين علي مستوى اللاعبين والوقوف على القوام الأساسي الذي سيمثل قفط في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث.

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