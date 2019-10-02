مراسل بي إن سبورتس: سباعية بايرن ميونخ تُهدد مستقبل توتنهام

سقط توتنهام على ملعبه في لندن، مساء اليوم الثلاثاء، أمام البطل القياسي للدوري الألماني “بايرن ميونخ” بسبعة أهداف لهدفين، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، في واحدة من أكبر مفاجآت النسخة الجديدة من دوري الأبطال، حيث ترشح توتنهام إلى نهائي النسخة الماضية قبل أن يخسر من ليفربول بثتائية نظيفة.

ويتوقع مراسل قنوات بي إن سبورتس في العاصمة لندن “إبراهيم خضرا” اتخاذ رئيس نادي توتنهام “دانييل ليفي” لقرارات ملموسة في الأيام القادمة ستهدد استقرار الفريق من دون شك، دون الإفصاح عن إمكانية إقالة المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”.

وقال إبراهيم خضرا عقب انتهاء المباراة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “ليلة السقوط المذل للسبيرز، سباعية ثقيلة جدًا في شباك توتنهام، سيكون لها ما بعدها من تبعات. مبروك لعشاق البايرن”.

وانتشرت تقارير في الصحف البريطانية خلال الأسابيع الماضية عن شعور بعض نجوم توتنهام بالملل من أسلوب لعب بوتشيتينو المطلوب بقوة في مانشستر يونايتد منذ الأيام الأخيرة للسير أليكس فيرجسون في عالم التدريب عام 2013.

وتعرض توتنهام لسلسلة من النتائج المخيبة مطلع هذا الموسم رغم انفاقه للكثير من الأموال خلال الميركاتو الصيفي لضم الفرنسي ندومبيلي من ليون والأرجنتيني لوسيلسو من ريال بيتس.

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وتعادل الفريق بصعوبة 2/2 أمام مانشستر سيتي في الجولة الثانية من البريميرليج، وخسر في الجولة التالية على ملعبه أمام نيوكاسل يونايتد، وعاد ليكرر نتيجة التعادل 2/2 لكن أمام غريمه وعدوه اللدود “آرسنال” على ملعب الإمارات في الجولة الرابعة.

ورغم صحوة ديوك شمال لندن في الجولة الخامسة من البريميرليج، عندما هزموا كريستال بالاس برباعية نظيفة، إلا أنهم سقطوا في فخ تعادل جديد بنتيجة 2/2 لكن في افتتاح دوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني، علمًا بأن الفريق كان متقدمًا في النتيجة!.

وخسر توتنهام أمام ليستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة السادسة، وسقط في فخ التعادل أمام الفريق المتواضع “كولشيستر يونايتد” بالدور الثالث من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، قبل أن يخسر بفارق ركلات الجزاء الترجيحية ويودع أول بطولة.

وبعد استعادة الفريق لتوازنه بهزيمة ساوثامبتون بهدفين لهدف مطلع هذا الأسبوع، تعرض لانتكاسة مدوية أمام بايرن ميونخ بسباعية نظيفة مساء اليوم الاربعاء ليتراجع في جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة في ذيل المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن أولمبياكوس الثالث وبفارق نقطتين عن ريد ستار الصربي الثاني.