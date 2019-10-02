بايرن ميونيخ يقسو على توتنهام في معقله بسبعة أهداف

انتزع بايرن ميونيخ الألماني فوزاً باهراً من أرض مضيفه توتنهام الإنكليزي 7-2 الثلاثاء ضمن المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لحساب دوري أبطال أوروبا.



وسجّل للفريق البافاري كل من جوشوا كيميتش (15) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (45) و(87) وسيرج غنابري (53) و(55) و(83) و(88) في حين وقّع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (12) وهاري كاين (61 من ركلة جزاء) هدفي الـ"سبيرز".



وبهذا الفوز الهام رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية بعد أن سجّل انتصاراً يسيراً في المرحلة الأولى على حساب النجم الأحمر الصربي بثلاثية نظيفة.



في المقابل، فشل توتنهام وصيف بطل أمجد الكؤوس الأوروبية، الذي يملك في جرابه نقطة يتيمة من تعادل في الجولة الافتتاحية 2-2 أمام أولمبياكوس اليوناني في تحقيق فوزه الأول وتكبدّ هزيمة تاريخية لتتعقّد وضعيته أكثر فأكثر.



المصدر: بي إن سبورت

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