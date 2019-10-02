رياضة | خاص.. الأهلي يمنح مؤمن زكريا مستحقاته المالية كاملة بفرمان محمود الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. الأهلي يمنح مؤمن زكريا مستحقاته المالية كاملة بفرمان محمود الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مسئول داخل النادي الأهلي مع مؤمن زكريا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمعرفة جميع مستحقاته المالية، وجاء ذلك بطلب من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأصدر الخطيب فرمانه بمنح مؤمن زكريا جميع مستحقاته المالية على الفور خاصة بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة، حيث كان اللاعب لديه مستحقات متأخرة قبل الاحتراف السعودية.

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كما يحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، الاتصال بشكل مستمر بمؤمن زكريا من أجل الإطمئنان على حالته الصحية حيث يتواجد اللاعب في القاهرة منتظرا نتيجة التحاليل والفحوصات التي أجراها اللاعب في ألمانيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي التي تقام مساء غدا الأربعاء في ثاني جولات الفريق ببطولة الدوري العام.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي، في أول مباريات الفريق بالدوري.