رياضة | التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الإنتاج الحربي في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - أيمن أشرف - علي معلول

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خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - رمضان صبحي - حسين الشحات

خط الهجوم : جونيور أجاي.