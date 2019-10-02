رياضة | دوري الأبطال - يوفنتوس يقسو على ليفركوزن.. وأتليتكو مدريد يحقق انتصار سهل في موسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري الأبطال - يوفنتوس يقسو على ليفركوزن.. وأتليتكو مدريد يحقق انتصار سهل في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق يوفنتوس الإيطالي على فريق بايرن ليفركوزن الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في تورينو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل جونزالو هيجواين الهدف الأول في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بينما عزز بيرناندسكي الهدف الثاني في الدقيقة 61 من الشوط الثاني، واحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 88 قبل نهاية اللقاء.

وكان في إطار منافسات تلك الجولة أيضا قد حقق فريق أتليتكو مدريد انتصارا هاما على فريق لوكوموتيف موسكو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة تلك المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن فريق أتلتيكو مدريد الذي يملك نفس العدد من النقاط، بينما يحل فريق لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويقع بايرن ليفركوزن في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.