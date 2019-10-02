رياضة | مودريتش: أهداف كلوب بروج جائت من هفوات قاتلة.. هذا سر تعادلنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش: أهداف كلوب بروج جائت من هفوات قاتلة.. هذا سر تعادلنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق ريال مدريد الإسباني نتائجه المخيبة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعادل 2-2 مع فريق كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، عقب انتهاء أحداث المباراة: "لم تكن النتيجة التي كنا نطمح إليها، لم نبدأ جيدًا ومن هفوتين تمكنوا من تسجيل هدفين".

وأضاف مودريتش قائلاً: "أظهرنا ردة فعل قوية خلال الشوط الثاني وتمكننا من تعديل النتيجة. أعلم أن ذلك لم يكن كافيًا لكننا أظهرنا شخصية قوية و قتالية".

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وأتم نجم وسط الأبيض الملكي تصريحاته: "يجب أن نتحسن إذ لا يمكن أن تهتز شباكنا في كل مرة".

وكان ريال مدريد قد تعرض للخسارة بنتيجة 3- 0 فى الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان الفرنسى، فيما تعادل كلوب بروج مع جالطة سراى بدون أهداف.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط ويلتقي بعد قليل مع فريق جالاتا سراي التركي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويًا مع ريال مدريد متذيل الترتيب، بينما يحتل فريق كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين.