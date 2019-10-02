رياضة | تعادل بهتيم مع كوكاكولا استعدادًا للقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل بهتيم مع كوكاكولا استعدادًا للقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحى مع فريق بهتيم بقيادة إبراهيم هيكل بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب نادى بهتيم استعدأدا للموسم الجديد من القسم الثالث.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق كوكاكولا بهدف للاعب يوسف عبد الناصر، وتعادل حسن حسين لبتهيم في الشوط الثاني.

يقود فريق بهتيم أبراهيم هيكل مدير فني، وأحمد إبراهيم مدرب عام، ومصطفى مشهد مدرب حراس مرمى، وعزت عفيفي مدير كرة.

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بينما يقود الجهاز الفني للفريق كوكا كولا ممدوح عبد الحى مدير فني، ونبيل ابراهيم مدير كرة، وهيثم أبراهيم مدرب عام، وسيد عبد القادر مدرب أحمال، ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمى، واحمد حنفي أخصائي علاج طبيعي، وأيمن عبد القادر مدير إدارة.

وكان نادى كوكا كولا تعاقد مع 15 لاعب وهم :

1- عمرو عبد المجيد حارس اتحاد الشرطة

2- أكرام عبد ربه مهاجم فاركو

3- محمد كفته غزل المحلة

4-يوسف عبد الرحمن طلائع الجيش

5-مصطفى عبد الوهاب النصر للتعدين

6- إيهاب عبد المقصود المقاولون

7- إسلام كمونه السكة الحديد

8- مصطفى جمال جيان لاعب النصر للتعدين

9- محمود عيد بليه لاعب بيراميدز

10- محمود عماد لاعب كهرباء الاسماعيلية

11- كريم عرفات لاعب إنبى

12- أحمد عبد المنعم الترسانة

13- معتز نجيب لاعب اتحاد الشرطة

14- أيمن ناجي جدو لاعب بلدية المحلة

15- مصطفى عزت لاعب الأهلي.

وكان تم قيد 11 لاعب من الحرس القديم للفريق كوكاكولا في القائمة الأولى وهم:

محمد علي ميلا، ومحمد ديدا، وكريم عبد النبي، وحمد صالح، ومحمد علاء لالا، وأحمد بندق، وعمر حسين عسليه، واسامة لبه، ومحمود سعد، ومحمد العطار، وإسلام المصري.