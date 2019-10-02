رياضة | مانشستر سيتي يهزم دينامو زغرب بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهزم دينامو زغرب بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا صعبا على فريق دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة هدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رحيم سترلينج هدف مانشستر سيتي الأول، فيما سجل فودين الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، واضاع السيتي الكثير من الأهداف في اللقاء عن طريق نجومه بالخط الأمامي.

ورفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد دينامو زغرب عند 3 نقاط بعد تحقيق الانتصار الوحيد على حساب فريق اتالانتا بالجولة الأولى.

وكان في إطار منافسات الجولة الثانية أيضاً قد حقق فريق شاختار دونستك الأوكراني انتصارا هاما على فريق اتالانتا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.