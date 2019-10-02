رياضة | كاسيميرو: كورتوا لعب المباراة وهو مصاب.. والجماهير راضية عنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاسيميرو: كورتوا لعب المباراة وهو مصاب.. والجماهير راضية عنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، انه لا يمكن لفريقه تغطية الأمور، فهم لم يلعبوا جيدًا في الشوط الأول.

وقال كاسيميرو خلال تصريحات صحفية، عقب التعادل مع كلوب بروج: "لم أرى الجماهير تُغادر غاضبةً، لقد ساندتنا الجماهير كثيرًا خلال الشوط الثاني، لم أراهم من قبل يساندونا كما فعلوا اليوم".

وأضاف بقوله: "يجب أن نلعب كما لعبنا الشوط الثاني".

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وواصل: "كورتوا يُعاني من ألمٍ شديد في المعدة واضطر للذهاب إلى المشفى بينما أُصيب ناتشو في الركبة".

واستطرد قائلاً: "لسنا مضطرين لطلب المغفرة والسماح لأننا دائمًا نحاول أن نبذل قصارى جهدنا".

وواصل فريق ريال مدريد نتائجه المخيبة تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بالتعادل 2-2 مع فريق كلوب بروج البلجيكي في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب المجموعة الأولي برصيد 3 نقاط ويلتقي بعد قليل مع فريق جالاتا سراي التركي صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة متساويًا مع ريال مدريد متذيل الترتيب، بينما يحتل فريق كلوب بروج المركز الثاني برصيد نقطتين.