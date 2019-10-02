رياضة | بايرن ميونيخ يهين توتنهام بسباعية في لندن بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يهين توتنهام بسباعية في لندن بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق بايرن ميونيخ الألماني في تحقيق فوزا كبيرا على حساب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بنتيجة 7-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل جنابري لاعب بايرن ميونيخ سوبر هاتريك خلال المباراة، بينما أحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين من السباعية، وكان بداية أهداف الفريق البافاري عن طريق كيميتش في الشوط الأول، واحرز سون هدف توتنهام هوتسبير الأول، وجاء الهدف الثاني عن طريق هاري كين من ضربة جزاء.

ورفع فريق بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بينما توقف رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند نقطة واحدة بعد التعادل مع فريق اولمبياكوس اليوناني بالجولة الأولى.

ونجح فريق النجم الاحمر الصربي في تحقيق الثلاث نقاط الأولى به في دور المجموعات بعد الفوز بتلك الجولة على فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.