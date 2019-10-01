شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونيخ يمطر شباك توتنهام بسباعية مذلة والان مع التفاصيل

تمكن فريق بايرن ميونيخ من إمطار شباك نظيره توتنهام هوتسبير بسباعية من الأهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب وايت هارت لين بالأراضي الإنجليزية، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

سوبر هاتريك جنابري يقود بايرن ميوينخ لإذلال توتنهام

بادر أصحاب الأرض والضيافة بتسجيل الهدف الأول عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك جوشوا كيميتش التعادل سريعًا لصالح فريقه بايرن ميوينخ في الدقيقة 16، قبل أن ينجح السفاح البولندي روبرت ليفاندوفيسكي في تسجيل ثاني أهداف الزعيم البافاري في الدقيقة 45 من عمر المباراة .

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فيما أضاف سيرجي جنابري الهداف الثالث لصالح زعيم إقليم بافاريا في الدقيقة 53، قبل دقيقتين فقط من هدفه الثاني شخصيًا والرابع لصالح بايرن ميونيخ ضد توتنهام .

فيما استطاع القناص الإنجليزي هاري كين من تذليل الفارق وتسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 61، قبل أن يعود سيرجي جنابري من جديد تسجيل "الهاتريك" الهدف الثالث له والخامس للبايرن، قبل دقيقة واحدة من هدف ليفاندوفيسكي الثاني شخصيًا له والسادس للنادي الأحمر في شباك العملاق الإنجليزي .

وعاد جنابري لتسجيل كرة الهدف الرابع له شخصيًا "سوبر هاتريك" والهدف السابع للبايرن في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بايرن ميوينخ إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ، فيما تجمد رصيد توتنهام عند نقطة وحيدة في المركز الثالث .