يوفنتوس يعبر ليفركوزن وأتلتيكو يتخطى لوكوموتيف

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اقتسم فريقا يوفنتوس الإيطالي واتلتيكو مدريد الإسباني صدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من دور المجموعات. وفاز يوفنتوس على ضيفه باير ليفركوزن الألماني 3 /صفر كما فاز اتلتيكو على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي /2 صفر. ونجح يوفنتوس في اجتياز عقبة ليفركوزن بثلاثة أهداف سجلها الأرجنتيني جونزالو هيجواين في الدقيقة 18 وفيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 62 Advertisements والبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 89 ويتصدر يوفنتوس ترتيب المجموعة الرابعة بأربع نقاط بفارق الأهداف فقط عن اتلتيكو فيما يحل لوكوموتيف في المركز الثالث بثلاث نقاط وظل ليفركوزن في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط. وفي نفس الإطار حسم اتلتيكو مدريد الفوز على لوكوموتيف بهدفين حملا توقيع البرتغالي جواو فيليكس والغاني توماس تييي بارتي في الدقيقتين 48 و58

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