شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يخطف فوز صعب من دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

استطاع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي دينامو زغرب بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل الفريقين قبل بداية المباراة

تشكيل مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: أوتاميندي، فيرناندينيو، ميندي، كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان هيرنانديز، سيلفا.

خط الهجوم: سيلفا، أجويرو، رياض محرز.

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تشكيل دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: كاثرين، ديلافر، بيريس، ليوفاك، ستويانوفيتش.

خط الوسط: اديمي، مورو، اولمو.

خط الهجوم: أوراسيك، بيتكوفيتش.

ملخص مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

وبدأت المباراة بشكل هجومي قوي كالعادة من نادي مانشستر سيتي الذي أضاع العديد من الفرص السهلة أمام بعض المحاولات من لاعبي دينامو ولكن تمكن نادي مانشستر سيتي من خطف الهدف الأول له في الدقيقة 66 عن طريق رحيم سترلينج واستمرت محاولات السيتي لتسجيل المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى ثم سجل السيتي هدفه الثاني في الدقيقة 95 عن كريق فودين لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

وبهذه النتيجة يصل رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد دينامو عند 3 نقاط في المركز الثاني