شكرا لقرائتكم خبر عن أولى تصريحات زيدان عقب التعادل مع كلوب بروج والان مع التفاصيل

علق زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على تعادل فريقه اليوم الثلاثاء مع نادي كلوب بروج البلجيكي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تصريحات زيدان عقب الهزيمة على يد كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا

وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب مباراة كلوب بروج: "نتيجة مباراة اليوم بالطبع سيئة ولكن ردة فعل الفريق كانت جيدة".

وأكمل زيدان: "استقبلنا هدفين بسبب عدم التركيز، و كلوب بروج أستغلوا الهجمتين وسجلوا، هذا كل ما في الأمر".

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وأنهى زيدان حديثه قائلا: "لا يمكننا أن نكون سعداء بهذه النتيجة، لقد قدمنا شوط ثاني بشكل جيد و كنا نريد تحقيق نتيجة جيدة ونحن حالياً لسنا سعداء بالتعادل".

نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

وانتهت المباراة التي جمعت بين ريال مدريد وكلوب بروج بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذه النتيجة يحصد ريال مدريد أول نقطة له في بطولة دوري أبطال أوروبا ليتواجد في المركز الرابع من ترتيب المجموعة الرابعة بينما يصبح رصيد كلوب بروج نقطتين في المركز الثاني.