شكرا لقرائتكم خبر عن لوكاكو يغيب عن مواجهة إنتر ميلان وبرشلونة والان مع التفاصيل

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء رسميا غياب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق عن مواجهة نادي برشلونة القادمة في بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

تصريحات كونتي عن إصابة لوكاكو وغيابه عن مواجهة برشلونة

وتحدث أنتونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان عن إصابة لوكاكو قائلا: "لوكاكو لم يأتي معنا إلى برشلونة فهو يعاني من مشكلة طفيفة في العضلات، فهو يحتاج للرعاية لمدة لا تقل عن 10 أيام".

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وأضاف كونتي: "لا نعلم هل سيشارك لوكاكو أمام يوفنتوس أم لا، لكننا نركز في مواجهة برشلونة فقط غدًا".

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

ويستعد نادي إنتر ميلان لمواجهة نادي برشلونة غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.