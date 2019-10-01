الان تتابع الشباب يؤكد تأهله لدور الـ 16 بهدفي الحمدان و السهلاوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-عبد المجيد بن طالب استطاع نادي الشباب أن يعبر إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على حساب فريق شبيبة ساورة الجزائري بعد تغلبه عليه ذهاباً في الجزائر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وإياباً بهدفين دون مقابل . وفِي الإياب واصل الشباب تألقه بالفوز واستطاع المهاجم عبدالله الحمدان تسجيل الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 71 وأضاف المهاجم محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 86 وأهدر فريق شبيبة الجزائري ركلة جزاء تصدا لها حارس المرمى عبدالله العويشير بالدقيقة 90

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