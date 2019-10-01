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تركي آل الشيخ يعلن دعم الخطيب في أزمته مع مرتضى منصور

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، دعمه لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، في أزمة تعرض الأخير لهجوم شرس من جانب مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

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وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الكابتن الخطيب له وعليه.. نتفق ونختلف.. لكني لا أقبل أبدًا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق».

وأضاف: «أدعمه وأسانده في تلك الحالة، نتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام».

وتقدم الأهلي بشكاوى إلى 10 جهات قضائية وحكومية في مصر، ضد مرتضى منصور بسبب ما وصفه بتطاوله وتجاوزاته في حق النادي ومجلس إدارته الحالي.

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