شكرا لقرائتكم خبر عن «سامورا» تضغط لإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تطور سريع للأحداث الخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، بطل السنغال، والتى علقت نتيجتها بسبب اعتراض بطل السنغال على نقل المباراة إلى ملعب برج العرب بدلا من استاد بتروسبورت كما كان مقرراً لها، كثف هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، من محاولاته مع مسؤولى الاتحاد الإفريقى خلال الساعات الماضية، خاصة أنه يرتبط بعلاقة وطيدة مع إنيفانتينو بحكم منصبه الدولى فى الفيفا من أجل إقناعهم بأحقيه الزمالك فى التأهل لدور الـ16 لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، خاصة أن الزمالك التزم بقرار الكاف الذى عدل من موعد المباراة بناء على خطابات من الجهات الأمنية، وبالتالى وافق الكاف على تغيير موعد ومكان المباراة، وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر داخل الاتحاد الإفريقى أن السنغالية فاطمة سامورا، سكرتيرة الاتحاد الدولى والمكلفة بالإشراف من «فيفا» على الكاف، المتسببة فى الأزمة من البداية، بعدما أقنعت مسؤولى جينيراسيون فوت بعدم لعب المباراة فى برج العرب، والذهاب لاستاد بتروسبورت بالرغم من قرار نقل المباراة، خاصة أنها تريد أن تضعف من موقف الزمالك، فضلاً عن أنها كانت ومازالت داعمة للكاميرونى عيسى حياتو، رئيس الكاف السابق، وهو معروف بعدائه ضد الأندية المصرية، وتدير سامورا الكاف حالياً لفترة مؤقتة لحين الدعوة لعقد جمعية عمومية واختيار رئيس جديد للاتحاد الإفريقى، وتتبنى وتدعم أحد المسؤولين من الكاميرون المعروف بولائه لحياتو لخلافة أحمد أحمد وهو كان أحد أتباع عيسى حياتو، وهو ما يدفع سامورا للضغط على الاتحاد الدولى لإجراء انتخابات مبكرة. وأكد مصدر أن سامورا تضغط بكل قوة من أجل صدور قرار بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، وأشار المصدر إلى أن سامورا تسعى لإظهار نفسها المرأة الحديدية المتحكمة فى مقاليد الأمور، خاصة بعدما استقال هانى أبوريدة من رئاسة اتحاد الكرة المعروف بارتباطه مع انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى، وكشف أن سامورا نجحت فى تكوين علاقات قوية فى الكاف لدعم قراراتها ووجهة نظرها وأيضاً وطدت علاقتها بإنفانتينو خلال الفترة الماضية منذ أن تولت المهمة المؤقتة بإدارة الكاف لحين انتخاب رئيس جديد.