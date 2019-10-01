مانشستر سيتي يفوز على دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
مانشستر سيتي
كتب
أنس عبد الغني
حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوز صعب على نظيرة دينامو زغرب بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
تشكيل مانشستر سيتي ضد دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى: إديرسون
خط الدفاع: أوتاميندي، فيرناندينيو، ميندي، كانسيلو.
خط الوسط: جوندوجان هيرنانديز، سيلفا.
خط الهجوم: سيلفا، أجويرو، رياض محرز.
تشكيل دينامو زغرب ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى: ليفاكوفيتش
خط الدفاع: كاثرين، ديلافر، بيريس، ليوفاك، ستويانوفيتش.
خط الوسط: اديمي، مورو، اولمو.
خط الهجوم: أوراسيك، بيتكوفيتش.
ملخص مباراة مانشستر سيتي ودينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا
وبدأت المباراة بشكل هجومي قوي كالعادة من نادي مانشستر سيتي الذي أضاع العديد من الفرص السهلة أمام بعض المحاولات من لاعبي دينامو ولكن تمكن نادي مانشستر سيتي من خطف الهدف الأول له في الدقيقة 66 عن طريق رحيم سترلينج واستمرت محاولات السيتي لتسجيل المزيد من الأهداف ولكن دون جدوى ثم سجل السيتي هدفه الثاني في الدقيقة 95 عن كريق فودين لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.
وبهذه النتيجة يصل رصيد مانشستر سيتي إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا بينما يقف رصيد دينامو عند 3 نقاط في المركز الثاني
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