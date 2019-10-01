تركي أل الشيخ يدعم محمود الخطيب ضد تجاوزات رئيس الزمالك

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

تركي ال الشيخ

كتب أنس عبد الغني

دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وذلك ضد تجاوزات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

Advertisements

ودون "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق".

واردف مالك نادي ألميريا: أدعم واساند محمود الخطيب في حالة التجاوز من الممكن أن نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن .. التعرض لأهله عيب وحرام".

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وجه اساءات كبيرة للنادي الأهلي ومحمود الخطيب وتجاوزات الغير أخلاقية ضد رئيس القلعة الحمراء وأعضاء مجلس الإدارة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم