اخبار الرياضه

تركي أل الشيخ يدعم محمود الخطيب ضد تجاوزات رئيس الزمالك

0 نشر
أنس عبد الغني 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

تركي ال الشيخ

تركي ال الشيخ

تركي أل الشيخ يدعم محمود الخطيب ضد تجاوزات رئيس الزمالك

كتب

أنس عبد الغني

دعم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وذلك ضد تجاوزات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

Advertisements

ودون "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الكابتن الخطيب له وعليه .. ونتفق ونختلف .. لكني لا اقبل ابدا التطاول بألفاظ خارجة عليه او التعرض لاسرته بما لا يليق".

واردف مالك نادي ألميريا: أدعم واساند محمود الخطيب في حالة التجاوز من الممكن أن نتفق أو نختلف حول الكورة ده شأن طبيعي لكن .. التعرض لأهله عيب وحرام".

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وجه اساءات كبيرة للنادي الأهلي ومحمود الخطيب وتجاوزات الغير أخلاقية ضد رئيس القلعة الحمراء وأعضاء مجلس الإدارة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الزمالك اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي أل الشيخ يدعم محمود الخطيب ضد تجاوزات رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا