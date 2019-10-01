العميد.. عاد من جديد

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

قفز فريق الاتحاد للمركز الثالث بعد فوزه على التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم (الثلاثاء) في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك على استاد الجوهرة المشعة.

تناوب على تسجيل أهداف الاتحاد: عبدالعزيز البيشي (د: 4)، إيمليانو فيتشو (د: 34)، رومارينهو (د: 59)، فيما جاء هدف التعاون عن طريق لاعبه ليندر تاوامبا (د: 67)، وبذلك يصل الاتحاد للنقطة التاسعة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد التعاون عند النقطة الرابعة في المركز الثالث عشر.

بدت الرغبة الاتحادية واضحة في حسم المباراة مبكراً من خلال الهجمات التي شنها وأسفرت عن هدف مبكر بعد تمريرة مميزة من رومارينهو، لتصل لعبدالعزيز البيشي الذي وضعها في المرمى التعاوني في الدقيقة الرابعة، واستمرت عطايا رومارينهو حينما مرر كرة ماكرة لزميله فيتشو الذي وجد نفسه أمام الحارس كاسيو ليتجاوزه ويضع الكرة في المرمى كهدف ثانٍ في الدقيقة (34)، ووجد التعاون نفسه في مأزق بعد أن اضطر مدربه لإجراء تغييرين إجباريين.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد سيطرته ورد فيتشو الهدية لزميله رومارينهو إذ وضعه أمام المرمى ولم يتردد رومارينهو في إضافة الهدف الثالث لفريقه بعد أن وضع الكرة في الزاوية البعيدة عن الحارس في الدقيقة (59)، وقلص المهاجم التعاوني تاوامبا النتيجة بعد أن تمكن من إحراز الهدف الأول برأسية في منتصف المرمى الاتحادي في الدقيقة (67)، ورفض هجوم الاتحاد مضاعفة النتيجة بعد أن أضاع عدة فرص محققة أبرزها انفرادة بيجوفيتش التي لم يتعامل معها بشكل جيد، وبعد أربع دقائق كوقت بدل ضائع أعلن الحكم عن نهاية المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.