الشباب يهيمن عربياً

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تأهل الشباب بجدارة واستحقاق لدور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال بعد فوزه على شبيبة الساورة الجزائري بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما أمس (الثلاثاء) في إياب دور الـ32 على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، ليكون مجموع اللقاءين 5/1 لمصلحة الشباب.

جاء هدفا الشباب عن طريق: عبدالله الحمدان (د:72)، ومحمد السهلاوي (د:85).

بدأ الشباب اللقاء ببعض التغييرات عن لقاء الذهاب، وعمد مدربه خورخي الميرون إلى السيطرة على وسط الملعب وتهدئة اللعب لامتصاص حماس الفريق الضيف، وفي الشوط الثاني وبعد أن أجرى بعض التعديلات تمكن المهاجم عبدالله الحمدان من تسجيل الهدف الأول برأسية مستفيداً من عرضية عبدالله الشامخ في الدقيقة 72، ومن ثم أضاف البديل محمد السهلاوي الهدف الثاني بعد متابعته لتسديدة زميله محمد سالم وارتدت من الحارس ليضعها السهلاوي في المرمى هدفا ثانيا في الدقيقة 85، ليرافق بذلك الشباب شقيقه الاتحاد لدور الـ16 للبطولة.