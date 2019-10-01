شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الإنتاج الحربي .. مختار مختار يرفض تغير تشكيل فريقه أمام الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف نظيفة ، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.
ومن المتوقع أن يدفع مختار مختار بتشكيل الانتاج الحربى أمام نادى مصر فى مواجهة الاهلى للحفاظ على الانسجام والترابط بين خطوط الفريق .
وكان الإنتاج الحربى قد لعب مباراة ودية مع الشمس استعداداً لمواجهة الأهلى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.
ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الأهلى مكوناً من "عامر عامر - أحمد شديد قناوى - محمد بازوكا - معاذ الحناوى - السيد الشبراوى - محمود عادل - مصطفى الجمل - محمد فييرا - موسى دياوارا - مامادو نياس - محمد رجب".
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