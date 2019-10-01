شكرا لقرائتكم معروف والبساطي يشاركان في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، محمد معروف الحكم الدولي، ويوسف البساطي المساعد الدولي، للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وتقام غداً قرعة بطولة أمم افريقي تحت 23 سنة، والتى تضم منتخبات مصر ونيجيريا وجنوب افريقيا ومالى وغانا والكاميرون وكوت ديفوار وزامبيا، وتقام البطولة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل باستادى القاهرة والسلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.

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وسيخوض منتخبنا الأولمبى مبارياته الثلاث بمرحلة المجموعات باستاد القاهرة، حيث ستكون الجولة الأولى يوم 8 نوفمبر، ثم 11 نوفمبر، ويختتم مباريات المجموعة يوم 14 من الشهر نفسه.

ويخوض منتخب مصر الأولمبى مباراتين وديتين افريقيتين لم يتحددا حتى الأن، فى شهر أكتوبر المقبل، وهو المعسكر الأخير للفراعنة قبل البطولة التى تقام فى نوفمبر المقبل.