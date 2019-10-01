شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حقيقة ظهور مصطفى فتحى مع الزمالك أمام المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنتظر جماهير الزمالك بشغف عودة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، للمشاركة، خاصة بعدما أصبح جاهزًا من الناحية الطبية، بعد الفحوصات التى خضع لها فى ألمانيا، خلال الفترة الماضية، وأكد الدكتور المعالج شفاء اللاعب وامكانية عودته للمشاركة بشكل طبيعى مع فريقه.

وخضع مصطفى فتحى فى الفترة الماضية لفحوصات تحت إشراف الطبيب الألمانى الذى أجرى له عملية الجراحة فى الركبة وبصحبة الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأبيض، ليكشف للاعب أنه أصبح جاهزا بنسبة مائة بالمائة للمشاركة فى المباريات ولا يوجد تخوف من مشاركته بعد قلق اللاعب خلال الفترة الماضية من تحدد إصابته وطلبه الخضوع لفحص طبى فى ألمانيا قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية.

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موعد مباراة الزمالك والمقاصة



وكشف مصدر بالجهاز الفنى للزمالك، حقيقة إمكانية ظهور اللاعب فى مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها بعد غد الخميس، على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، مؤكدًا أن اللاعب جاهز للمشاركة، خاصة بعد الانتظام فى التدريبات الجماعية لفريقه بشكل طبيعى، إلا أن الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو لن يجازف بالدفع بمصطفى فتحى للمشاركة أمام الفريق الفيومى، وسينتظر لحين تجهيزه من الناحية النفسية والفنية، قبل منحه الضوء الأخضر للعودة للمستطيل الأخضر من جديد.