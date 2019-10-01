شكرا لقرائتكم اجتماع لمجلس الأهلى اليوم لبحث عدة ملفات .. تعرف على التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المقرر أن يبحث المجلس في الاجتماع عدة أمور تتعلق بالأنشاءات التى يقوم بها المجلس خلال الفترة الحالية في مقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الاهلي كذلك تداعيات أزمته الأخيرة من رئيس نادي الزمالك بعدما أعلن الأهلى رفضه القاطع للتجاوزات غير الأخلاقية لرئيس نادى الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض فى الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير، ونظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك فى حق النادى الأهلى ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية قرر النادى تصعيد الموقف لكل الجهات المعنية فى الدولة للاضطلاع كل بمسئولياته فى هذه الظروف الحرجة لاسيما أن النادى ترفع كثيرًا فى الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه فى التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن فى الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفى نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون
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