شكرا لقرائتكم نيبوشا: لاعبو الجونة كانوا خارج الخدمة أمام الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخسر الجونة من الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما علي استاد الإسكندرية في الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز .
وأشاد نيبوشا في تصريحات لقناة اون سبورت ، بأداء الاتحاد السكندرى بعد الفوز الذي حققه الأخير في لقاء اليوم، مشيرًا إلى سيد البلد استحق الفوز والخروج بالثلاث نقاط.
وشدد مدرب الجونة ، علي أنه في مرحلة بناء فريق خاصة أنه مازال في بداية الدوري، مؤكداً أن القادم أفضل للجونة ، وسيعمل علي علاج جميع المشاكل داخل الملعب وتطوير الطريقة الهجومية للفريق.
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