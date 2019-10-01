شكرا لقرائتكم نيبوشا: لاعبو الجونة كانوا خارج الخدمة أمام الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الصربي نيبوشا المدير الفني للجونة ، أن لاعبيه كانوا خارج الخدمة أمام الاتحاد السكندري خاصة في الشوط الأول ، مشيراً إلي أن أداء اللاعبين تحسن نسبياً في الشوط الثاني لكن لم ينجحوا في أحراز هدف .

وخسر الجونة من الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما علي استاد الإسكندرية في الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز .

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وأشاد نيبوشا في تصريحات لقناة اون سبورت ، بأداء الاتحاد السكندرى بعد الفوز الذي حققه الأخير في لقاء اليوم، مشيرًا إلى سيد البلد استحق الفوز والخروج بالثلاث نقاط.

وشدد مدرب الجونة ، علي أنه في مرحلة بناء فريق خاصة أنه مازال في بداية الدوري، مؤكداً أن القادم أفضل للجونة ، وسيعمل علي علاج جميع المشاكل داخل الملعب وتطوير الطريقة الهجومية للفريق.