شكرا لقرائتكم المصري ضد الإسماعيلي .. إيهاب جلال يستقر على تشكيلة المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اختتم الفريق الكورى الأول بالنادى المصري استعداداته لمواجهة أبناء العم الإسماعيلى والتى ستقام غدًا الأربعاء على أرضية ملعب استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وخاض الفريق البورسعيدى تدريباً خفيفا استقر فيه المدير الفنى ايهاب جلال على التشكيلة الأساسية التى يخوض بها الفريق مباراته المقبلة ضد الاسماعيلي.
وخلال التدريب الذي استمر لنحو 75 دقيقة ، وضح اعتماد المدرب على خطة متوازنة بين الدفاع والهجوم ، والتى يسعى من خلالها الجهاز الفني لفرض رقابة على مفاتيح اللعب العديدة في صفوف الاسماعيلي من ناحية ، وكذلك العمل على استغلال الثغرات الموجودة بها من ناحية أخرى.
كما شهد المران تركيزاً من الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية.
يواصل الجهاز الفني مساء اليوم سلسلة المحاضرات النظرية للاعبيه وهي التي يتم الاستعانة فيها بالفيديو من أجل تلقين كل لاعب مهامه في الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد.
كانت هذه تفاصيل خبر المصري ضد الإسماعيلي .. إيهاب جلال يستقر على تشكيلة المباراة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.