شكرا لقرائتكم ريال مدريد يتعادل مع بروج ويواصل نتائجه المخيبة أوروبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل ريال مدريد الإسباني بصعوبة شديدة مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2 -2 يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المهاجم النيجيري إيمانويل دينيس بهدفين لكلوب بروج في الدقيقتين التاسعة و39، ورد سيرخيو راموس بهدف للريال في الدقيقة 55 ثم أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني في الدقيقة 85.

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ولعب كلوب بروج في الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد رود فورمر في الدقيقة 84 لحصوله على الإنذار الثاني.

وحصد ريال مدريد أول نقطة له بعد خسارته في الجولة الأولى على يد باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى.

ويحل كلوب بروج في المركز الثاني بنقطتين من تعادلين في الوقت الذي يتصدر فيه سان جيرمان ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط ويأتي جالطة سراي التركي في المركز الثالث بنقطة واحدة.