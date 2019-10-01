شكرا لقرائتكم نيس يطرد لاعبه فاديغا بعد "سرقة" ساعة زميله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه استغنى عن خدمات لاعبه لامين ديابي فاديغا الذي اعترف بسرقة ساعة زميله في الفريق كاسبر دولبيرغ من غرفة الملابس.
وذكر نيس في بيان: أنهى لامين ديابي فاديغا ارتباطه مع نادي نيس بالتراضي يوم الثلاثاء، بعد سرقة ساعة كاسبر دولبيرغ من غرفة تغيير الملابس الخاصة بالفريق الأول واعتراف اللاعب لاحقا، قرر النادي إلغاء عقده مع المهاجم البالغ من العمر 18 عاما بشكل فوري.
وذكرت بعض وسائل الإعلام الفرنسية أن الساعة التي سرقها اللاعب الذي دخل عالم الاحتراف في 2017 تبلغ قيمتها 70 ألف يورو.
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