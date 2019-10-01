هاشتاج #حاكموا_مرتضى_منصور يتصدر تويتر.. ومتابعون: من يحمي رئيس الزمالك



أحمد أبو عقيل

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماع هاشتاج #حاكموا مرتضى_منصور، بعد التجاوزات الأخيرة في حق الجماهير المصرية والنادي الأهلى والكابتن محمود الخطيب.

وكان النادي الأهلى قد أصدر بيان أعلن فيه:" رفضه القاطع للتجاوزات التي وصفها بـ"غير الأخلاقية" لرئيس نادي الزمالك من خلال مداخلات تليفزيونية مليئة بالأكاذيب والخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات، وكيل السباب والشتائم بأسلوب يحض على الفتنة بين الجماهير".

وقال النادي الأهلي، في بيان منذ قليل، "نظرًا لخطورة ما يرتكبه رئيس الزمالك في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على العلاقة بين جماهير الأندية الشعبية قرر النادي تصعيد الموقف لكافة الجهات المعنية في الدولة للاضطلاع؛ كل بمسئولياته في هذه الظروف الحرجة".

وأضاف الأهلي، أن النادي ترفع كثيرًا في الرد على تجاوزات رئيس الزمالك رغبة منه في التعاون مع مؤسسات الدولة وحرصًا على المصلحة العليا للبلاد، لكن في الآونة الأخيرة فاقت تجاوزات رئيس الزمالك كل الحدود، وفي نفس الوقت لا يزال مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن رئيس الزمالك ليمثل أمام جهات التحقيق وتتم محاسبته بالقانون، وهو الذي من المفترض أن يكون مجلس النواب هو المدافع الأول عن حقوق كل الشعب وليس عن عضو البرلمان فقط.

وعلق علاء محمد :" اقسم بالله العلي العظيم ان اللي بيحصل ده ما يحصل في موزمبيق شئ من اتنين يا الجزمة ابن الكلب ده معاه سيديهات لناس كبيرة يا اما الدولة ليها مزاج تسيب الحيوان ده ينهش في اعراض الناس بالمنظر ده ويتطاول علي ناس جزمهم برقبته احنا نازلين للحضيض اتقوا الله".

وقال محمد سمير:" الأهلي يطالب مؤسسات الدولة بحسم موقفها من تجاوزات رئيس الزمالك ويسأل: ما هي الطرق البديلة للقانون للحفاظ على حقوقنا؟".