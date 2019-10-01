دوري الابطال ،، مخلص نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج 2-2 في دوري ابطال اوروبا

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج، سقط ريال مدريد في فخ التعادل على ملعبه أمام كلوب بروج بهدفين لمثلهما، وسجل اهداف الريال راموس وكاسميرو في الشوط الثاني ليقلبوا تأخر الفريق بهدفين لتعادل مستحق.

بعد الخسارة المذلة في الجولة الأولى أمام باريس سان جيرمان يحاول ريال مدريد أستعادة الأنتصارات الأوروبية بعد خسارتين كبيرتين أمام أياكس وباريس في أخر مباراتين له بالمسابقة القارية،وذلك عندما يستضيف اليوم كلوب بروج البلجيكي على ملعب سنتياغو برنابيو بالعاصمة الأسبانية.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية، تيبو كورتوا حارس المرمى، الدفاع كارفخال، راموس، فاران، ناتشو، وفي الوسط كاسميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، وفي الهجوم لوكاس فاسكيز، هازارد، بنزيما.