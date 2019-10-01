ملخص مباراة الاتحاد والتعاون اليوم (3-1) للعميد اليوم الثلاثاء 1-10-2019 في الدوري السعودي للمحترفين...

يلتقي فريق الاتحاد والتعاون اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، وسنقدم لكم نتيجة وملخص مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين، حيث نحرص على تقديم خدمة متميزة عبر موقع عرب نيوز متابعة نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الشوط الأول والثاني في الدوري السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة الاتحاد والتعاون، يمكنكم متابعة نتيجة مواجهة الاتحاد ضد التعاون على قناة KSA SPORTS مساء اليوم، وذلك ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، وسنوفر لكم ملخص مباراة الاتحاد والتعاون بعد قليل بالأسفل.

نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون، ويرغب العميد الذي يقوده التشيلي خوسيه سييرا فنيا في مواصلة نتائجه الطيبة التي حققها بعد حسم كلاسيكو الدرة أمام الشباب بهدفين مقابل هدف في حين يُريد التعاون استعادة توازنه بعد خسارته أمام الهلال بهدفين مقابل هدف.

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نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون

تنطلق مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما يمكنكم متابعة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ملخص مباراة الاتحاد والتعاون

انتهت نتيجة مباراة الاتحاد والتعاون اليوم الثلاثاء 1-10-2019 في الدوري السعودي للمحترفين بفوز العميد بثلاثية مقابل هدف وحيد، وقد سجل أهداف الاتحاد اليوم في شباك التعاون كلاً من اللاعب عبد العزيز البيسي في الدقيقة 4 من زمن المباراة فيما سجل هدف الاتحاد الثاني اللاعب فيشيو في الدقيقة 34.

كما سجل اللاعب رومارينيو هدف الاتحاد الثالث في الدقيقة 59 من زمن المباراة، وقد سجل هدف التعاون الوحيد في لقاء اليوم اللاعب لياندر في الدقيقة 67 وتنتهي المباراة بفوز العميد.